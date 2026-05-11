Україна і Німеччина домовились про співпрацю для підтримки оборонних інновацій

Міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Виступаючи на брифінгу за підсумками підписання документів, Федоров підкреслив, що станом на сьогодні Німеччина є країною номер один у світі щодо безпекової допомоги Україні.

"Вона (допомога Німеччини. – Ред.) складає близько третини від усієї допомоги нашій країні. І окремо хотів би подякувати за якість підтримки і за підтримку ключових напрямків оборони нашої країни. В першу чергу – ППО", – наголосив Федоров.

За його словами, йдеться про закупівлі сотень ракет для систем Patriot, які передавала і фінансувала Німеччина. Він також нагадав, що Україна та Німеччина нещодавно підписали великий контракт, який Німеччина вже почала фінансувати.

"Наступного року ми почнемо отримувати ці ракети, і це для нас безпрецедентний пакет допомоги", – відзначив Федоров.

Він подякував і за інші напрямки допомоги в протиповітряній обороні, серед яких – фінансування дронів-перехоплювачів, фінансування систем IRIS-T та ракет до них.

"Також Німеччина почала фінансувати middle strike, deep strike, які є дуже важливими… Мідлстрайки дозволяють сьогодні перебивати логістику нашого ворога. Тобто це знову-таки про якість підтримки, про фінансування найбільш актуальних напрямків", – додав Федоров.

За його інформацією, Німеччина також виділила перші кошти на підтримку дроново-штурмових підрозділів Сил оборони, аби досягати більш ефективних результатів на полі бою.

Крім того, "чеська ініціатива", далекобійна артилерія тощо фінансуються завдяки допомозі Німеччини.

Також Федоров, коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, зазначив, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, хоча й нині вже має власні ракети схожої дальності.

Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.