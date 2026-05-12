Президент Литвы надеется на скорейший запуск военного производства с Украиной

Литовский резидент Гитанас Науседа отмечает рост интереса инвесторов к оборонной промышленности Литвы и рассчитывает на скорейший запуск совместного военного производства с Украиной.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Он сказал журналистам, что литовская сторона крайне заинтересована в использовании новейших украинских технологий и развитии совместного производства.

"Мы хотим, чтобы те замечательные соглашения, которые мы подписали ранее, были реализованы на практике, чтобы мы могли привести конкретные примеры того, как все это работает", – подчеркнул Науседа.

Он призвал превратить все меморандумы в конкретные дела.

"Интерес (со стороны инвесторов в оборонную промышленность. – Ред.) есть, и остается только перейти от подписания меморандумов к реальным делам", – отметил президент.

На конференцию Daimex Baltic, начавшуюся во вторник в Вильнюсе, собралось около 2 тыс. участников и представителей бизнеса из 30 стран мира. В рамках мероприятия будут подписаны четыре меморандума о сотрудничестве между представителями оборонного сектора Литвы и зарубежными компаниями и организациями.

По словам президента, Литва является привлекательным местом для инвестиций в оборонную промышленность, поскольку не только применяет налоговые льготы и упрощает бюрократические процедуры для этого специфического бизнеса, но и осознает важность национальной безопасности.

Напомним, в понедельник министры обороны Украины и Германии Михаил Федоров и Борис Писториус подписали в Киеве письмо о намерениях по запуску Brave Germany – совместной программы для развития оборонных технологий и поддержки инновационных стартапов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита Писториуса заявил, что Киев и Берлин работают над шестью проектами совместного производства оружия.