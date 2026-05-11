Зеленський: Україна і Німеччина працюють над шістьма проєктами спільного виробництва зброї

Розвиток шести проєктів у сфері спільного виробництва зброї, підписання Drone Deal, підтримка ППО та енергетики стали ключовими темами зустрічі президента Володимира Зеленського з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це, як пише "Європейська правда", глава держави повідомив під час зустрічі у Києві, передає "Укрінформ".

За його словами, від самого початку повномасштабної війни Німеччина вже надала Україні військову підтримку на 28,6 мільярда євро.

"Я дуже радий, що ми почали працювати над співвиробництвом між нашими країнами. Думаю, що це реальний крок вперед, сильний крок. Ми вже можемо розраховувати на шість проєктів. Але я думаю, це лише початок наших взаємин у мілтех", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що важливою темою для обговорення є підписання з Німеччиною Drone Deal терміном на 10 років.

Окремо Зеленський подякував за підписану під час його візиту до Німеччини минулого місяця угоду щодо підтримки української ППО. "Я не буду йти далі в деталі. Нехай це буде сюрпризом для росіян. Але я дуже вдячний за таку підтримку", – сказав глава держави про цей документ.

Президент також відзначив вагомий внесок Німеччини у підтримку української енергетики.

Нагадаємо, міністри оборони України і Німеччини Михайло Федоров та Борис Пісторіус підписали в Києві лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів.

Також Федоров, коментуючи актуальність поставок Україні крилатих ракет Taurus, зазначив, що Київ завжди відкритий до отримання більшої кількості засобів ураження, хоча й нині вже має власні ракети схожої дальності.

Пісторіус прибув до Києва у понеділок для переговорів щодо розширення співпраці у сфері оборонної промисловості з Україною.