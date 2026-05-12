У Литві кажуть, що умов для політичного діалогу з Білоруссю немає

Офіс президента Литви знову заявив про відсутність умов для політичного діалогу між Вільнюсом і Мінськом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказала головна радниця президента з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, її цитує LRT.

Скайсгіріте зазначила, що специфіка відносин з Білоруссю вимагає підтримання діалогу технічного характеру, однак умов для спілкування на політичному рівні немає.

"Діалог з цією країною на нормальних засадах дуже складний. Чи можемо ми мати певну лінію, технічну лінію для розмови? Так, можемо.. Однак я не бачу зараз жодної можливості для нормального політичного діалогу на рівні керівників, оскільки для цього немає умов", – заявила Скайсгіріте.

Минулого тижня глава керівної у Литві Соціал-демократичної партії Міндаугас Сінкявічюс висловив бажання, щоб президент і уряд домовилися про майбутнє відносин з Білоруссю, і не виключив можливості переговорів між Вільнюсом і Мінськом.

Він говорив, що Литві слід брати участь у тристоронніх або двосторонніх консультаціях з Білоруссю, якщо їх організацією займуться США.

Скайсгіріте назвала це гіпотетичними міркуваннями.

"Пан Трамп не запрошує ні нас, ні Білорусь. Тому краще не вдаватися до гіпотетичних міркувань, просто зараз немає умов для проведення подібних зустрічей на рівні керівників", – зазначила радниця президента.

Дискусії про відносини Литви з Білоруссю в останні роки виникають на тлі активізації політичних зв’язків між Вашингтоном і Мінськом.

Нещодавно міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що не бачить з боку Литви "жодної готовності" до діалогу з Білоруссю.

Як повідомляли, спецпосланець США Джон Коул заявив, що білоруські калійні добрива можуть бути дуже корисними для США і повинні йти через Литву, а тому він очікує, що Вільнюс поновить діалог з Мінськом.