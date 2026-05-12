В Литве говорят, что условий для политического диалога с Беларусью нет

Офис президента Литвы вновь заявил об отсутствии условий для политического диалога между Вильнюсом и Минском.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала главный советник президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите, ее цитирует LRT.

Скайсгирите отметила, что специфика отношений с Беларусью требует поддержания диалога технического характера, однако условий для общения на политическом уровне нет.

"Диалог с этой страной на нормальных началах очень сложен. Можем ли мы иметь определенную линию, техническую линию для разговора? Да, можем. Однако я не вижу сейчас никакой возможности для нормального политического диалога на уровне руководителей, поскольку для этого нет условий", – заявила Скайсгирите.

На прошлой неделе глава правящей в Литве Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс выразил желание, чтобы президент и правительство договорились о будущем отношений с Беларусью, и не исключил возможности переговоров между Вильнюсом и Минском.

Он говорил, что Литве следует участвовать в трехсторонних или двусторонних консультациях с Беларусью, если их организацией займутся США.

Скайсгирите назвала это гипотетическими соображениями.

"Господин Трамп не приглашает ни нас, ни Беларусь. Поэтому лучше не прибегать к гипотетическим рассуждениям, просто сейчас нет условий для проведения подобных встреч на уровне руководителей", – отметила советник президента.

Дискуссии об отношениях Литвы с Беларусью в последние годы возникают на фоне активизации политических связей между Вашингтоном и Минском.

Недавно министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что не видит со стороны Литвы "никакой готовности" к диалогу с Беларусью.

Как сообщалось, спецпосланник США Джон Коул заявил, что белорусские калийные удобрения могут быть очень полезными для США и должны идти через Литву, а потому он ожидает, что Вильнюс возобновит диалог с Минском.