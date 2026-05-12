Мерца освистали під час промови на зустрічі з партнерами по коаліції

Канцлера Німеччини Фрідріха Мерца освистали після слів про те, що країна повинна "взяти себе в руки" під час зустрічі з партнерами по коаліції.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Мерц прагне змінити ситуацію на користь свого уряду, що перебуває у скрутному становищі, відновивши реалізацію амбітної програми реформ на тлі різкого падіння громадської підтримки.

Після того як він розпочав свою промову та заявив, що Німеччина повинна "взяти себе в руки", інакше ризикує відстати у швидкозмінному світі – Мерца освистали.

"Виклики є настільки великими також тому, що ми занадто довго створювали собі проблеми, які тепер мусимо вирішувати. Ми просто не змогли модернізувати нашу країну. Тому Німеччина мусить взяти себе в руки", – сказав він.

May 12, 2026

Канцлер Німеччини зазначив, що високі витрати та бюрократія шкодять бізнесу, ставлячи під загрозу робочі місця та добробут майбутніх поколінь.

Однак його аргументи на користь реформування систем охорони здоров’я та пенсійного забезпечення супроводжувалися періодичними вигуками, свистом та сміхом, а деякі слухачі навіть показували великі пальці вниз.

Зустріч відбулася через кілька тижнів після того, як кризова нарада коаліції правоцентристів та лівоцентристів у Берліні, судячи з усього, була на межі зриву через сварку між канцлером і віцеканцлером.

Через рік після приходу до влади популярність Мерца впала до історичного мінімуму на тлі того, як він ледве намагається утвердити свою владу як у коаліції, так і всередині своєї партії.