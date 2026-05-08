Популярність Мерца впала до рекордно низького рівня для канцлера Німеччини

У Німеччині рейтинг Фрідріха Мерца впав до історичного мінімуму серед німецьких канцлерів, свідчать результати опитування.

Як повідомляє "Європейська правда", дані опитування Deutschlandtrend, проведеному компанією Infratest Dimap для громадського мовника ARD, наводить Bloomberg.

Згідно з його даними, через рік після вступу на посаду Мерц отримав лише 16% підтримки за свою діяльність.

Це найнижчий рейтинг, який коли-небудь фіксувався для чинного німецького лідера з моменту початку проведення опитувань цією компанією у 1997 році. Для Мерца це також падіння на 5 процентних пунктів порівняно з квітнем.

Крім того, 83% респондентів заявили, що незадоволені Мерцем, що на 7 процентних пунктів більше, ніж минулого місяця.

Опитування показало, що 69% респондентів вважають, що Мерц не справляється зі своїми обов'язками, тоді як лише 25% не погоджуються з цим. Зокрема, люди не схвалюють стиль спілкування канцлера: лише 14% респондентів вважають, що він спілкується переконливо.

В рамках опитування з понеділка по середу було опитано 1 303 німецьких виборців віком від 18 років телефоном та в інтернеті.

Цифри – ще гірші, ніж у попередника Мерца, Олафа Шольца, який також мав мінімальну підтримку громадськості наприкінці свого терміну. Найнижчий рейтинг Шольца становив 18% у вересні 2024 року, незадовго до розпаду його трипартійної коаліції.

Ще одне опитування нещодавно показало, що 76% опитаних німців висловлюють своє незадоволення урядом Мерца, водночас 58% не вірять, що чинна урядова коаліція проіснує до кінця свого законодавчого терміну у 2029 році.

Крім того, опитування зафіксували рекордно високий результат для ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") – 28%.

За даними американського інституту дослідження громадської думки Morning Consult, німецький канцлер Фрідріх Мерц став найнепопулярнішим серед лідерів 24 демократичних країн.