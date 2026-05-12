Мерца освистали во время выступления на встрече с партнерами по коалиции

Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали после того, как он заявил, что страна должна "взять себя в руки", во время встречи с партнерами по коалиции.

Об этом пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

Мерц стремится изменить ситуацию в пользу своего правительства, находящегося в затруднительном положении, возобновив реализацию амбициозной программы реформ на фоне резкого падения общественной поддержки.

После того как он начал свою речь и заявил, что Германия должна "взять себя в руки", иначе рискует отстать в быстро меняющемся мире, Мерца освистали.

"Вызовы столь велики также потому, что мы слишком долго создавали себе проблемы, которые теперь вынуждены решать. Мы просто не смогли модернизировать нашу страну. Поэтому Германия должна взять себя в руки", – сказал он.

#Merz parla di fronte ai sindacati in Germania, parlando di "Modernizzazione " e di "Riforma dello sato sociale" e viene sonoramente irriso e contestato . @Musso___ pic.twitter.com/Vo8QWfxK2O – Fabio Lugano (@fabioflos) May 12, 2026

Канцлер Германии отметил, что высокие расходы и бюрократия вредят бизнесу, ставя под угрозу рабочие места и благосостояние будущих поколений.

Однако его аргументы в пользу реформирования систем здравоохранения и пенсионного обеспечения сопровождались периодическими выкриками, свистом и смехом, а некоторые слушатели даже показывали большие пальцы вниз.

Встреча состоялась через несколько недель после того, как кризисное совещание коалиции правоцентристов и левоцентристов в Берлине, судя по всему, находилось на грани срыва из-за ссоры между канцлером и вице-канцлером.

Через год после прихода к власти популярность Мерца упала до исторического минимума на фоне того, как он с трудом пытается укрепить свою власть как в коалиции, так и внутри своей партии.