США предоставят Молдове 8 млн долларов на укрепление кибербезопасности

Соединенные Штаты предоставят 8 млн долларов на проекты укрепления кибербезопасности Молдовы.

Об этом объявило посольство США в Кишиневе, пишет "Европейская правда".

В американском посольстве сообщили, что Штаты выделят 8 млн долларов на укрепление кибербезопасности Молдовы через внешнеполитическую инициативу America First. Средства рассчитаны на четыре года.

Программа предусматривает оценку киберрисков, предоставление соответствующего оборудования, специализированные тренинги, поддержку в защите объектов критической инфраструктуры.

Напомним, в апреле Молдова пострадала от масштабной кибератаки на медицинскую базу данных, предполагали, что за этим стоит Россия.

