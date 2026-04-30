Франція виділяє 200 млн євро на кібербезпеку після масштабної хакерської атаки

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив, що уряд наступного тижня виділить 200 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту різних цифрових послуг держави.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Відповідне рішення було ухвалене у відповідь на масштабну кібератаку та крадіжку даних з системи Національного агентства з питань безпеки документів (ANTS), яка сталася 15 квітня.

В результаті атаки було викрадено файли, що містять особисту інформацію, включаючи імена користувачів, адреси, дати народження, адреси електронної пошти та номери телефонів.

Масштаб цього витоку даних і той факт, що його ціллю була урядова установа, відповідальна за особисті документи, викликали бурхливу реакцію.

"Ситуація досить серйозна, навіть якщо вона не стосується секретних урядових даних. З початку року ми спостерігаємо близько трьох витоків даних на день", – повідомив французький прем’єр.

У четвер також стало відомо, що підозрюваним у справі про масштабну кібератаку й крадіжку даних з електронних систем важливого державного агентства Франції є 15-річний підліток.

