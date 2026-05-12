Прем’єр Нідерландів потрапив до лікарні: ужалила невідома морська істота під час купання

Новини — Вівторок, 12 травня 2026, 19:46 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час перебування на одній із заморських територій країни у Карибському морі після купання потрапив у лікарню – його ужалила невідома морська істота. 

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У пресслужбі уряду поінформували, що Єттен під час перебування на Бонайре потрапив до лікарні: під час купання його вжалила якась морська істота, що спричинило алергічну реакцію. 

Втім, за кілька годин прем’єру дозволили залишити заклад, оскільки потреби у подальшому медичному нагляді не було. 

Єттен поділився фотографією з лікарні з командою, яка надавала йому допомогу.

"Завдяки професійній допомозі фахівців Fundashon Mariadal я почуваюся вже значно краще та можу продовжити робочий візит", – зазначив він.

Цей епізод змусив скоригувати графік візиту на островах – у тому числі скасувалася одна з зустрічей та робочий сніданок з виконавчою радою острова. 

Це вже не перший випадок, коли нідерландські топпосадовці отримали пригоди під час візиту на острови у регіоні – у 2017 році подібна історія сталася з тодішнім державним секретарем Раймондом Кнопсом. 

Нагадаємо, у грудні 2025 року прем’єр Польщі Дональд Туск травмувався на лижах, навчаючи онуків кататися; проте лікарняного він не потребував. 

Президент Латвії восени 2024 року зламав руку під час поїздки на велосипеді.

