Прем’єр Нідерландів потрапив до лікарні: ужалила невідома морська істота під час купання

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен під час перебування на одній із заморських територій країни у Карибському морі після купання потрапив у лікарню – його ужалила невідома морська істота.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

У пресслужбі уряду поінформували, що Єттен під час перебування на Бонайре потрапив до лікарні: під час купання його вжалила якась морська істота, що спричинило алергічну реакцію.

Втім, за кілька годин прем’єру дозволили залишити заклад, оскільки потреби у подальшому медичному нагляді не було.

Єттен поділився фотографією з лікарні з командою, яка надавала йому допомогу.

"Завдяки професійній допомозі фахівців Fundashon Mariadal я почуваюся вже значно краще та можу продовжити робочий візит", – зазначив він.

Veel dank aan het geweldige personeel van Fundashon Mariadal voor de goede zorg!



Een speciaal bezoek op de Dag van de Verpleging vandaag. Na een heftige allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij de uitstekende zorg van Fundashon… pic.twitter.com/A109iDPt26 – Rob Jetten (@MinPres) May 12, 2026

Цей епізод змусив скоригувати графік візиту на островах – у тому числі скасувалася одна з зустрічей та робочий сніданок з виконавчою радою острова.

Це вже не перший випадок, коли нідерландські топпосадовці отримали пригоди під час візиту на острови у регіоні – у 2017 році подібна історія сталася з тодішнім державним секретарем Раймондом Кнопсом.

Нагадаємо, у грудні 2025 року прем’єр Польщі Дональд Туск травмувався на лижах, навчаючи онуків кататися; проте лікарняного він не потребував.

Президент Латвії восени 2024 року зламав руку під час поїздки на велосипеді.