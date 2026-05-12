Премьер Нидерландов попал в больницу: ужалило неизвестное морское существо во время купания

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время пребывания на одной из заморских территорий страны в Карибском море после купания попал в больницу – его ужалило неизвестное морское существо.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе правительства сообщили, что Йеттен во время пребывания на Бонайре попал в больницу: во время купания его ужалило какое-то морское существо, что вызвало сильную аллергическую реакцию.

Veel dank aan het geweldige personeel van Fundashon Mariadal voor de goede zorg!



Een speciaal bezoek op de Dag van de Verpleging vandaag. Na een heftige allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij de uitstekende zorg van Fundashon… – Rob Jetten (@MinPres) May 12, 2026

Впрочем, через несколько часов премьеру разрешили покинуть заведение, поскольку потребности в дальнейшем медицинском наблюдении не было.

Йеттен поделился фотографией из больницы с командой, которая оказывала ему помощь.

"Благодаря профессиональной помощи специалистов Fundashon Mariadal я чувствую себя уже значительно лучше и могу продолжить рабочий визит", – отметил он.

Этот эпизод заставил скорректировать график визита на островах – в том числе отменилась одна из встреч и рабочий завтрак с исполнительным советом острова.

Это уже не первый случай, когда нидерландские топ-чиновники получили приключения во время визита на острова в регионе – в 2017 году подобная история произошла с тогдашним государственным секретарем Раймондом Кнопсом.

Напомним, в декабре 2025 года премьер Польши Дональд Туск травмировался на лыжах, обучая внуков кататься; однако в больничном он не нуждался.

Президент Латвии осенью 2024 года сломал руку во время поездки на велосипеде.