Премьер Нидерландов попал в больницу: ужалило неизвестное морское существо во время купания

Новости — Вторник, 12 мая 2026, 19:46 — Мария Емец

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время пребывания на одной из заморских территорий страны в Карибском море после купания попал в больницу – его ужалило неизвестное морское существо.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

В пресс-службе правительства сообщили, что Йеттен во время пребывания на Бонайре попал в больницу: во время купания его ужалило какое-то морское существо, что вызвало сильную аллергическую реакцию.

Впрочем, через несколько часов премьеру разрешили покинуть заведение, поскольку потребности в дальнейшем медицинском наблюдении не было.

Йеттен поделился фотографией из больницы с командой, которая оказывала ему помощь.

"Благодаря профессиональной помощи специалистов Fundashon Mariadal я чувствую себя уже значительно лучше и могу продолжить рабочий визит", – отметил он.

Этот эпизод заставил скорректировать график визита на островах – в том числе отменилась одна из встреч и рабочий завтрак с исполнительным советом острова.

Это уже не первый случай, когда нидерландские топ-чиновники получили приключения во время визита на острова в регионе – в 2017 году подобная история произошла с тогдашним государственным секретарем Раймондом Кнопсом.

Напомним, в декабре 2025 года премьер Польши Дональд Туск травмировался на лыжах, обучая внуков кататься; однако в больничном он не нуждался.

Президент Латвии осенью 2024 года сломал руку во время поездки на велосипеде.

