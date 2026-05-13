Глава Пентагона подтвердил планы выделить 400 млн долларов для Украины, но не сказал когда

Министр обороны США Пит Хегсет подтвердил, что Украине будет предоставлена помощь в размере 400 миллионов долларов, как и планировалось, для защиты от российской агрессии.

Об этом он заявил во время слушаний в Сенате, передает "Европейская правда".

По словам сенатора Криса Куна, Пентагон еще не потратил ни цента из этого пакета на вооружение для Украины. Когда демократ потребовал от него конкретного плана расходов, Хегсет уклонился от ответа.

По его словам, Пентагон намерен сотрудничать с Европейским командованием (EUCOM), чтобы "израсходовать средства целесообразно и надлежащим образом".

В то же время Кун отметил, что промедление с выделением этих средств посылает неправильный сигнал Путину.

Напомним, речь идет о пакете на сумму 400 млн долларов на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которая предусматривает закупку оборудования Пентагоном у американских оборонных компаний. Это ассигнование было включено в Закон о национальной обороне, одобренный Конгрессом США в декабре 2025 года.

Представители Пентагона в конце апреля подтвердили выделение Украине 400 миллионов долларов, которые уже были одобрены Конгрессом, после того как ведущий сенатор-республиканец, курирующий вопросы оборонных расходов, раскритиковал руководство Пентагона за задержку этих средств.