WP: Трамп жартував про приєднання Канади, Гренландії і Венесуели під мовчання публіки

Президент США Дональд Трамп під час бенкету в Alfalfa Club – ексклюзивній організації, що об'єднує генеральних директорів, політиків та інших видатних діячів Вашингтона – жартував про своїх політичних опонентів і про приєднання Гренландії; деякі жарти пройшли без успіху, і в залі кілька разів запала тиша.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Це був перший раз, коли Трамп виступив перед членами Alfalfa Club, серед яких були такі його противники, як Джеймі Даймон, генеральний директор JPMorgan Chase, Девід Рубенштейн (якого він звільнив з посади голови Kennedy Center) і Джером Пауелл (голова ФРС, що йде у відставку).

"Я ненавиджу так багато людей у цій залі. Більшість з вас мені подобаються. Хто, чорт забирай, міг подумати, що так станеться?", – наводить один з учасників слова Трампа.

Далі американський президент сказав, що, можливо, скоротить промову, тому що йому потрібно розглянути вторгнення в Гренландію, а потім визнав, що це був жарт.

"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити. Я ніколи не збирався робити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м", – зазначив він.

Далі Трамп вказав на Кевіна Уорша, свого кандидата на пост наступного голови ФРС.

"Якщо він не знизить процентні ставки, я засуджу його", – сказав Трамп. Після паузи він додав: "Я жартую".

За словами учасників, Трамп висловив кілька нецензурних коментарів про своїх політичних супротивників. Він розповів, що називає сенаторку Елізабет Воррен "Покахонтас" у зв'язку з її заявами про своє індіанське походження.

За його словами, вона повинна була бути на вечері, "але не змогла знайти свою резервацію".

Він згадав, що Кондоліза Райс також була в аудиторії, і сказав, що завжди думав, що вона стане першою жінкою-президентом.

"Ні за що на світі я б не подумав, що Джо Байден випередить її", – додав він, натякнувши, що колишня перша леді Джилл Байден була справжнім президентом.

Трамп у 2017 році скасував свою участь у банкеті Alfalfa Club, а його попередник Джо Байден жодного разу не виступав перед гостями клубу за час свого президентства.

Клуб був заснований в 1913 році чотирма друзями, які зібралися, щоб відсвяткувати 19 січня день народження генерала армії Конфедерації Роберта Едварда Лі. Його назва відсилає до люцерни, коріння якої глибоко занурюється в грунт.

Клуб не приймав темношкірих членів до 1974 року, а жінок – до 1994 року.

Нещодавно Трамп також говорив, що зможе вирішити проблему з невиплатою внесків та бюджетними обмеженнями в ООН, яка перебуває під ризиком фінансового краху.

Він також заявляв, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".