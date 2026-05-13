Трамп опубликовал изображение, на котором Венесуэла обозначена как 51-й штат США

Президент США Дональд Трамп во вторник опубликовал графику с картой, на которой Венесуэла изображена в цветах американского флага с надписью "51-й штат".

Изображение он опубликовал на своей платформе Truth Social, передает "Европейская правда".

Этот провокационный пост – опубликованный во время поездки Трампа в Китай на важный саммит – появился на следующий день после того, как временный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что ее страна "никогда" не рассматривала возможность стать 51-м штатом, даже после того, как американские войска захватили Николаса Мадуро в январе.

Ранее в понедельник Трамп заявил Fox News, что рассматривает возможность превращения этой южноамериканской страны в новый штат, после того как в течение нескольких месяцев хвастался, что контролирует эту богатую нефтью страну.

В начале февраля Трамп во время банкета в Alfalfa Club шутил о своих политических оппонентах и о присоединении Канады и Гренландии.

