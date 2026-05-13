Міністр оборони Литви закликає не витрачати час на розмови про європейську армію

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас обговорив питання посилення оборонної готовності на зустрічі міністрів оборони ЄС у Брюсселі, приділивши значну увагу необхідності уникнення дублювання між ЄС, НАТО та іншими міжнародними форматами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

"Не витрачаймо енергію на розмови про європейську армію та інші формати, що дублюють Альянс НАТО. Нам потрібно зосередитися на зміцненні та підготовці військового потенціалу всього НАТО, а водночас і всієї Європи. Це дозволило б нам краще забезпечити координацію та ефективне використання обмежених ресурсів", – зазначив Каунас у заяві, опублікованій у середу.

Андрюс Кубілюс, європейський комісар з питань оборони та космосу, у квітні запропонував новий міжурядовий європейський договір, покликаний створити оборонний союз та підготувати ЄС на випадок, якщо США звернуть свою увагу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Європейський комісар зазначив, що його пропозиція не є прагненням замінити НАТО, а спробою "зміцнити європейський стовп у рамках НАТО".

За словами Кубілюса, до такої угоди могли б приєднатися й країни, що не входять до ЄС, – Велика Британія, Україна та Норвегія.

На зустрічі Каунас також зазначив, що підтримка України має зміцнювати не лише її оборонний потенціал, а й європейську оборонну промисловість, і наголосив на необхідності кращої інтеграції України в європейську оборонну промисловість.

"Ми маємо зберігати гнучкий підхід до постачання озброєння та сприяти спільним проєктам з Україною – передачі технологій, створенню спільних підприємств. Критично важливе обладнання, особливо системи протиповітряної оборони та боєприпаси, необхідно закуповувати там, де гарантується своєчасне виробництво – і за межами ЄС, зокрема у США", – зазначив міністр національної оборони.

На зустрічі міністрів оборони ЄС також було зосереджено увагу на посиленні європейської оборонної готовності. Було досягнуто згоди, що Європа має адаптуватися до нової реальності у сфері безпеки та створити ефективну архітектуру безпеки, яка дозволить їй краще захищати свої інтереси та забезпечувати стабільність.

"Агресор Росія сьогодні може виробляти вчетверо більше зброї та боєприпасів, ніж уся Європа. Європа має стати рівноправною та шанованою силою у світі в питаннях оборони та безпеки", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, Португалія виступає проти створення окремої європейської армії й натомість підтримує зміцнення та модернізацію своїх збройних сил у рамках НАТО.

У березні Кубілюс заявив, що ЄС потребує спільної армії через скорочення військової присутності США на європейському континенті.