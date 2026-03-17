Єврокомісар з питань оборони пояснив, для чого ЄС потрібна спільна армія

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС потребує спільної армії через скорочення військової присутності США на європейському континенті.

Про це, як пише "Європейська правда", єврокомісар сказав в інтерв’ю виданню Tagesspiegel.

Кубілюс пояснив, що заміна американського контингенту в Європі національними арміями 27 країн-членів ЄС буде неефективною, тому блок має розглянути ідею створення єдиних збройних сил.

"США наразі забезпечують сили швидкого реагування в Європі – високомобільні сили чисельністю від 80 000 до 100 000 солдатів. Ми не можемо просто замінити їх 27 національними мініарміями. Ми повинні нарешті провести відкриту дискусію про те, як ми можемо створити розгорнуті європейські сили швидкого реагування", – пояснив єврокомісар.

На запитання про те, чи такий проєкт не дублюватиме функції НАТО, він заявив, що між ЄС та Альянсом не має військової конкуренції. За словами Кубілюса, єдині європейські сили реагування перш за все мають подолати проблему фрагментації сил.

"Сьогодні ЄС має 27 армій, 27 оборонних політик і 27 бюджетів. Уявіть, що кожен із 50 штатів США мав би власну армію, а на федеральному рівні не було б єдиної структури. Чи були б вони тоді військовою наддержавою? Абсолютно ні. І безпека Європи також зросте, коли ми створимо більше єдності", – додав посадовець.

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висунув ідею створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі.

Це сталося після того, як наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

Командування армії США у Європі та Африці підтвердило плани передислокувати частину військового контингенту з європейських країн, сказавши, що про виведення військ не йдеться.