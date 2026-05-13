Министр обороны Литвы призывает не тратить время на разговоры о европейской армии

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас обсудил вопросы усиления оборонной готовности на встрече министров обороны ЕС в Брюсселе, уделив значительное внимание необходимости избежания дублирования между ЕС, НАТО и другими международными форматами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

"Не тратьте энергию на разговоры о европейской армии и другие форматы, дублирующие Альянс НАТО. Нам нужно сосредоточиться на укреплении и подготовке военного потенциала всего НАТО, а заодно и всей Европы. Это позволило бы нам лучше обеспечить координацию и эффективное использование ограниченных ресурсов", – отметил Каунас в заявлении, опубликованном в среду.

Андрюс Кубилюс, европейский комиссар по вопросам обороны и космоса, в апреле предложил новый межправительственный европейский договор, призванный создать оборонный союз и подготовить ЕС на случай, если США обратят свое внимание на Индо-Тихоокеанский регион.

Европейский комиссар отметил, что его предложение не является стремлением заменить НАТО, а попыткой "укрепить европейский столб в рамках НАТО".

По словам Кубилюса, к такому соглашению могли бы присоединиться и страны, не входящие в ЕС, – Великобритания, Украина и Норвегия.

На встрече Каунас также отметил, что поддержка Украины должна укреплять не только ее оборонный потенциал, но и европейскую оборонную промышленность, и подчеркнул необходимость лучшей интеграции Украины в европейскую оборонную промышленность.

"Мы должны сохранять гибкий подход к поставкам вооружения и способствовать совместным проектам с Украиной – передаче технологий, созданию совместных предприятий. Критически важное оборудование, особенно системы противовоздушной обороны и боеприпасы, необходимо закупать там, где гарантируется своевременное производство – и за пределами ЕС, в частности в США", – отметил министр национальной обороны.

На встрече министров обороны ЕС также было сосредоточено внимание на усилении европейской оборонной готовности. Было достигнуто соглашение, что Европа должна адаптироваться к новой реальности в сфере безопасности и создать эффективную архитектуру безопасности, которая позволит ей лучше защищать свои интересы и обеспечивать стабильность.

"Агрессор Россия сегодня может производить вчетверо больше оружия и боеприпасов, чем вся Европа. Европа должна стать равноправной и уважаемой силой в мире в вопросах обороны и безопасности", – отметил министр.

Как сообщалось, Португалия выступает против создания отдельной европейской армии и вместо этого поддерживает укрепление и модернизацию своих вооруженных сил в рамках НАТО.

В марте Кубилюс заявил, что ЕС нуждается в общей армии из-за сокращения военного присутствия США на европейском континенте.