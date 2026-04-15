Португалія проти створення спільної європейської армії

Португалія виступає проти створення окремої європейської армії й натомість підтримує зміцнення та модернізацію своїх збройних сил у рамках НАТО.

Про це заявив міністр оборони країни Нуно Мело, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Мело зазначив, що Португалія високо цінує Сполучені Штати, назвавши Вашингтон ключовим трансатлантичним партнером.

Він зауважив, що його країна виступає проти створення окремої європейської армії.

"Ми не підтримуємо ідею єдиної європейської армії", – наголосив він.

Мело заявив, що Португалія повинна інвестувати у свої збройні сили, щоб забезпечити їхню здатність виконувати покладені на них завдання в рамках НАТО.

Також він зазначив, що Португалія збільшила свої видатки на оборону, згідно з критеріями НАТО, до 6,12 млрд євро (або 2% ВВП) у 2025 році, на чотири роки раніше, ніж передбачав початковий графік.

У 2024 році видатки становили близько 4,5 млрд євро, або 1,58% ВВП.

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс висунув ідею створення спільних збройних сил, які в перспективі могли б замінити американські війська в Європі.

Це сталося після того, як наприкінці жовтня Міністерство оборони Румунії підтвердило інформацію, що раніше з’явилася у ЗМІ, про те, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

У березні Кубілюс заявив, що ЄС потребує спільної армії через скорочення військової присутності США на європейському континенті.