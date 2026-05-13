У Науседи назвали пріоритетом Литви участь у місії США в Ормузькій протоці

Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що пріоритетом Вільнюса є участь у місії в Ормузькій протоці, яку готують Сполучені Штати.

Раніше Рада національної оборони Литви запропонувала відправити до 40 військовослужбовців та державних службовців для забезпечення безпеки судноплавства в Ормузькій протоці.

"На оперативному рівні ми ще не маємо остаточної відповіді, нашим пріоритетом є участь в американській місії, ми на це вказуємо, але поки що не маємо жодних деталей, наш військовий підрозділ готується, наш військовий персонал проходить підготовку, і найближчим часом, думаю, ми ухвалимо рішення", – сказав Матульоніс.

"Спочатку нам ще доведеться почекати на подання уряду щодо мандата, тобто у Сеймі має бути змінена резолюція щодо цієї конкретної місії – тих 40 солдатів або цивільних співробітників системи національної оборони в Ормузькій протоці, що, сподіваюся, не займе багато часу", – сказав він.

Матульоніс висловив сподівання, що Сейм схвалить відправку військ.

Радник президента наголосив, що, беручи участь у місії, Литва "певною мірою сприятиме зниженню цін у нафтогазовому секторі".

"Литовці, безперечно, мають значний досвід у сфері розмінування, і таких фахівців чекають, а де саме будуть розгорнуті наші військові, знову залежатиме від того, як і з ким ми будемо виконувати цю спільну місію. Сьогодні питання не стоїть про те, чи відправимо ми корабель, чи ні, але ми обов’язково підготуємо фахівців та військовослужбовців до початку місії", – зазначив він.

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повністю виключив участь Іспанії у будь-якій "силовій" операції в Ормузькій протоці, спрямованій на відновлення судноплавства.

Напередодні Велика Британія пообіцяла надати морські безпілотники для гарантування безпеки в Ормузькій протоці у разі встановлення стабільного перемир’я на Близькому Сході.