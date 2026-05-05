В Іспанії виключили можливість будь-якої участі у місіях в Ормузькій протоці

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повністю виключив участь Іспанії у будь-якій "силовій" операції в Ормузькій протоці, спрямованій на відновлення судноплавства.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр заявив у вівторок, передає EFE.

Альбарес наголосив, що наразі не бачить військового рішення для відновлення Ормузької протоки, яка перебуває у стані подвійної блокади від Сполучених Штатів та Ірану.

Глава МЗС також зазначив, що Вашингтон не поінформував Іспанію про операцію, яку було розпочато у понеділок з метою виведення з регіону заблокованих суден. За його словами, про ці плани також не знали інші союзники США.

Альбарес наголосив, що Ормузька протока має бути знову відкрита для вільного та безкоштовного судноплавства без сплати жодних зборів.

Нагадаємо, 4 травня президент США Дональд Трамп оголосив про операцію "Проєкт Свобода" з метою супроводу суден через Ормузьку протоку.

Центральне командування США (CENTCOM) повідомило, що для супроводу суден Ормузькою протокою в межах "Проєкту Свобода" американського президента Дональда Трампа залучить есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військових.

Трамп також пообіцяв "змести Іран з лиця землі", якщо він заважатиме втіленню операції США в Ормузькій протоці.