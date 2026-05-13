У Науседы назвали приоритетом Литвы участие в миссии США в Ормузском проливе

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулёнис заявил, что приоритетом Вильнюса является участие в миссии в Ормузском проливе, которую готовят Соединенные Штаты.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ранее Совет национальной обороны Литвы предложил отправить до 40 военнослужащих и государственных служащих для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"На оперативном уровне мы еще не имеем окончательного ответа, нашим приоритетом является участие в американской миссии, мы на это указываем, но пока не имеем никаких деталей, наше военное подразделение готовится, наш военный персонал проходит подготовку, и в ближайшее время, думаю, мы примем решение", – сказал Матулёнис.

"Сначала нам еще придется подождать представления правительства относительно мандата, то есть в Сейме должна быть изменена резолюция по этой конкретной миссии – тех 40 солдат или гражданских сотрудников системы национальной обороны в Ормузском проливе, что, надеюсь, не займет много времени", – сказал он.

Матулёнис выразил надежду, что Сейм одобрит отправку войск.

Советник президента подчеркнул, что, участвуя в миссии, Литва "в определенной степени будет способствовать снижению цен в нефтегазовом секторе".

"Литовцы, безусловно, имеют значительный опыт в сфере разминирования, и таких специалистов ждут, а где именно будут развернуты наши военные, снова будет зависеть от того, как и с кем мы будем выполнять эту совместную миссию. Сегодня вопрос не стоит о том, отправим мы корабль или нет, но мы обязательно подготовим специалистов и военнослужащих до начала миссии", – отметил он.

Испанский министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес полностью исключил участие Испании в любой "силовой" операции в Ормузском проливе, направленной на восстановление судоходства.

Накануне Великобритания пообещала предоставить морские беспилотники для обеспечения безопасности в Ормузском проливе в случае установления стабильного перемирия на Ближнем Востоке.