Британія готова надати морські безпілотники для місії в Ормузькій протоці

У вівторок Велика Британія пообіцяла надати морські безпілотники для гарантування безпеки в Ормузькій протоці у разі встановлення стабільного перемир’я на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Politico.

Міністр оборони Джон Гілі запропонував надати нові надводні безпілотники британського виробництва для багатонаціональної місії під керівництвом Великої Британії та Франції, щоб гарантувати безпеку міжнародного судноплавства у разі тривалого перемир’я.

Ця обіцянка пролунала під час зустрічі міністрів оборони в Лондоні, яку очолював Гілі на тлі політичних потрясінь у Великій Британії. Глава уряду Кір Стармер закликав своїх колег по партії зосередитися на досягненні стабільності на Близькому Сході на тлі закликів до нього піти у відставку через провальні результати виборів.

Надводні безпілотники будуть надані на додаток до британських автономних систем розмінування та військового корабля HMS Dragon, есмінця типу 45.

Гілі висловила Стармеру свою підтримку, коли десятки депутатів від Лейбористської партії закликали прем'єр-міністра піти у відставку. Стармер відмовився обговорювати своє майбутнє на засіданні кабінету міністрів у вівторок, зосередившись на наслідках війни в Ірані.

Речник уряду заявив, що міністри "домовилися, що пріоритетом залишається відновлення прохідності Ормузької протоки, щоб міжнародне судноплавство могло відновитися".

Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повністю виключив участь Іспанії у будь-якій "силовій" операції в Ормузькій протоці, спрямованій на відновлення судноплавства.