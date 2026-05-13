Норвегія та Румунія будуть спільно боротися з дезінформацією

Норвегія та Румунія об’єднують зусилля у боротьбі з дезінформацією в межах співпраці за Угодою про Європейську економічну зону.

Про це повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, цитує NRK, пише "Європейська правда".

Це перший випадок, коли заходи протидії фейкам та інформаційним маніпуляціям офіційно включили до спільної програми між країнами.

За словами Ейде, в умовах зростаючого тиску на демократичні цінності така взаємодія набуває особливого значення.

"У неспокійні часи, що характеризуються тиском на демократичні цінності, ця робота стає дедалі важливішою сферою співпраці", – наголосив він.

