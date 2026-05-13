Норвегия и Румыния будут совместно бороться с дезинформацией

Норвегия и Румыния объединяют усилия в борьбе с дезинформацией в рамках сотрудничества по Соглашению о Европейском экономическом зоне.

Об этом сообщил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, цитирует NRK, пишет "Европейская правда".

Это первый случай, когда меры по противодействию фейкам и информационным манипуляциям официально включены в совместную программу между странами.

По словам Эйде, в условиях растущего давления на демократические ценности такое взаимодействие приобретает особое значение.

"В неспокойные времена, характеризующиеся давлением на демократические ценности, эта работа становится все более важной сферой сотрудничества", – подчеркнул он.

Стоит напомнить, что президент Румынии Никушор Дан заявил, что румынские спецслужбы оказали "решающую поддержку" в киберпространстве во время парламентских выборов в Молдове.

Недавно писали, что Молдова предлагает европейским странам, в которых предстоят выборы, помощь в противодействии кампаниям России по дезинформации и дестабилизации.