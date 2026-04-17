Президент Румунії: наші спецслужби надали кіберпідтримку Молдові під час виборів

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що румунські спецслужби надали "вирішальну підтримку" у кіберпросторі під час парламентських виборів у Молдові.

Про це він розповів у інтерв’ю Europa FM, цитує Newsmaker, пише "Європейська правда".

За його словами, Румунія через Національне управління кібербезпеки "допомогла захистити виборчу інфраструктуру та державні системи від кібератак".

Зокрема, він наголосив, що Національне управління кібербезпеки убезпечило голосування в діаспорі.

"У кіберсфері вони надали вирішальну підтримку на виборах у Молдові, підкреслюю, саме в кіберсфері, а не впливали на сам виборчий процес", – додав Дан.

Восени президентка Молдови Мая Санду попередила, що Росія шукатиме нові методи впливу на країну з метою дестабілізації ситуації.

Нещодавно писали, що Молдова пропонує європейським країнам, які очікують виборів, допомогу в протидії кампаніям Росії з дезінформації та дестабілізації.