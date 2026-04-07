ЗМІ: Молдова пропонує країнам ЄС допомогу у протидії російському втручанню у вибори

Молдова пропонує європейським країнам, які очікують виборів, допомогу в протидії кампаніям Росії з дезінформації та дестабілізації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Радник президентки Молдови з питань національної безпеки Станіслав Секріеру розповів виданню, що Кишинів готовий обмінюватися досвідом у боротьбі з російським втручанням у вибори.

Кишинів звинувачує Москву у проведенні масштабних кампаній втручання та дестабілізації перед ключовими виборами у 2024 та 2025 роках. Тоді тактика Кремля варіювалася від підкупу голосів до кібератак на критично важливу інфраструктуру та використання "ферм тролів" для поширення дезінформації.

Секріеру сказав, що Молдова поділиться уроками, отриманими з успішної протидії Росії, з державами-членами ЄС, які матимуть вибори цього та наступного року.

"Молдова – методом спроб і помилок – випробувала та успішно впровадила контрстратегії. Ми можемо обмінятися досвідом у сфері протидії незаконному фінансуванню, боротьби з дезінформацією, кібербезпеки та захисту цілісності виборчих процесів", – заявив посадовець.

За даними Politico, Молдова ліквідувала транскордонну мережу, яка навчала молодих чоловіків та жінок у секретних таборах у Боснії та Сербії для проведення підтримуваних Росією операцій з дестабілізації у Франції та Німеччині. Учасників навчали керувати дронами, поводитися із запальними пристроями та уникати правоохоронних органів під час протестів.

Наступного року очікуються вибори у Франції, Італії, Іспанії та Польщі. А 12 квітня парламентські вибори відбудуться в Угорщині, які Москва та Брюссель вважають ключовими для визначення того, чи схилятиметься країна до Москви, чи зблизиться з ЄС.

Раніше журналісти-розслідувачі встановили, що Росія направила в Угорщину групу політтехнологів, які діють в російському посольстві в Будапешті, для проведення дезінформаційної кампанії на користь прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Писали, що в ЄС обговорюють варіанти дій на випадок, якщо Орбану вдасться втримати владу і Угорщина продовжить перешкоджати важливим рішенням Євросоюзу.

