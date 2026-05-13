Участь Литви в місії в Ормузькій протоці буде не символічною – МЗС

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що запланований внесок його країни в операції в Ормузькій протоці буде значним оперативним зобов’язанням, а не символічним жестом.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Вільнюсі, його цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що з огляду на можливості Литви, внесок країни – "це не символізм, це не просто прапор".

"Це включає штабних офіцерів, офіцерів з планування, і, зрештою, ми маємо досвід та конкретні можливості у розмінуванні, тож ми, безперечно, зможемо зробити свій внесок", – акцентував він.

На думку очільника МЗС Литви, такий крок також стане політичним сигналом про готовність країни взяти на себе відповідальність у ширшому контексті міжнародної безпеки.

11 травня, Рада національної оборони оголосила, що Литва може взяти участь у міжнародних операціях в Ормузькій протоці з метою відновлення судноплавства. Сейм ще має проголосувати за це рішення.

Повідомляли, що Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.

Головний радник президента Литви з питань національної безпеки Дейвідас Матульоніс заявив, що пріоритетом Вільнюса є участь у місії в Ормузькій протоці, яку готують Сполучені Штати