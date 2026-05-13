Участие Литвы в миссии в Ормузском проливе не будет носить символический характер – МИД

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что запланированный вклад его страны в операции в Ормузском проливе станет значительным оперативным обязательством, а не символическим жестом.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Вильнюсе, его цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что, учитывая возможности Литвы, вклад страны – "это не символизм, это не просто флаг".

"Это включает штабных офицеров, офицеров по планированию, и, в конце концов, у нас есть опыт и конкретные возможности в разминировании, поэтому мы, несомненно, сможем внести свой вклад", – подчеркнул он.

По мнению главы МИД Литвы, такой шаг также станет политическим сигналом о готовности страны взять на себя ответственность в более широком контексте международной безопасности.

11 мая Совет национальной обороны объявил, что Литва может принять участие в международных операциях в Ормузском проливе с целью восстановления судоходства. Сейм еще должен проголосовать за это решение.

Сообщалось, что Вооруженные силы Литвы могут предоставить военных офицеров и подразделения по разминированию для участия в международных операциях в Ормузском проливе.

Главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвадас Матулонис заявил, что приоритетом Вильнюса является участие в миссии в Ормузском проливе, которую готовят Соединенные Штаты