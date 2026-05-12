Литва розглядає участь у розмінуванні Ормузької протоки

Збройні сили Литви можуть надати військових офіцерів та підрозділи з розмінування для участі в міжнародних операціях в Ормузькій протоці.

Про це йдеться заяві Збройних сил Литви та Міністерства національної оборони, яку отримав LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у понеділок, 11 травня, Рада національної оборони оголосила, що Литва може взяти участь у міжнародних операціях в Ормузькій протоці з метою відновлення судноплавства. Сейм ще має проголосувати за це рішення.

Повідомляється, що Литва може відправити 40 фахівців – як військовослужбовців, так і цивільних осіб із системи національної оборони.

Збройні сили Литви наразі оцінюють конкретні варіанти участі.

"Остаточний пакет підтримки ще узгоджується з союзниками, але внесок Литви може варіюватися від призначення штабних офіцерів до міжнародних оперативних структур до використання міноочисних можливостей ВМС Литви в операціях з забезпечення морської безпеки", – йдеться у заяві Міністерства національної оборони.

Писали, що Британія у рамках місії розгорне один зі своїх військових кораблів HMS Dragon.

Іспанський міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес повністю виключив участь Іспанії у будь-якій "силовій" операції в Ормузькій протоці, спрямованій на відновлення судноплавства.