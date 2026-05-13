Міністр оборони Молдови не збирається у відставку після загибелі підлітка у військовій частині

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий заявив, що не піде у відставку до завершення розслідування інциденту у військовій частині в Кагулі, де постраждав 18-річний призовник і загинув 16-річний підліток.

Про це він сказав 13 травня, через три дні після події, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Міністр висловив співчуття родині загиблого та закликав "не спекулювати навколо справи".

"Щодо заяв деяких партій та політиків про мою відставку, хочу сказати прямо – я не піду у відставку до завершення розслідування та з’ясування всіх обставин цього випадку. Було б безвідповідально йти зараз, коли триває слідство і потрібна моя участь як міністра оборони", – заявив Носатий перед початком засідання уряду.

Він назвав те, що сталося, "прикрим випадком" і підкреслив, що розслідування має бути повним і прозорим.

"Особи, яких визнають винними, будуть покарані згідно із законом і військовими правилами. (…) Я хочу дізнатися правду так само, як і кожен громадянин, щоб такі трагедії не повторювалися. Тому я не буду спиратися на припущення і не робитиму спекулятивних заяв", – сказав міністр.

Прем’єр-міністр Александру Мунтяну також прокоментував інцидент і зажадав встановити всі обставини трагедії.

"Випадок у Кагулі – трагедія, і до нього потрібно ставитися з максимальною серйозністю. Важливо встановити всі обставини. Я вже обговорив ситуацію з паном Носатим і паном Чебаном, щоб зрозуміти, де припустилися помилок і хто несе відповідальність. Нам не потрібні поспішні висновки – нам потрібні правда і відповідальність", – заявив прем'єр.

Нагадаємо, що 10 травня поліція Кагула повідомила, що в місцевій військовій частині призовник випадково поранив іншого військовослужбовця на очах у підлітка, який його відвідував. Правоохоронці стверджували, що хлопчик впав у шок і помер від зупинки серця. Пізніше з'ясували, що куля, яка поранила призовника, спочатку пройшла крізь тіло підлітка. Пораненому призовнику надали допомогу і його життю нічого не загрожує.

Опозиція у Молдові вважає, що міністр оборони Анатолій Носатий має залишити посаду у зв’язку з трагічним інцидентом.

10 травня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку з посади після інцидентів із заблукалими дронами, та водночас дорікнув прем’єрці країни за "політичні ігри".