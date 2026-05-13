Министр обороны Молдовы не собирается в отставку после гибели подростка в воинской части

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что не уйдет в отставку до завершения расследования инцидента в воинской части в Кагуле, где пострадал 18-летний призывник и погиб 16-летний подросток.

Об этом он сказал 13 мая, через три дня после происшествия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Министр выразил соболезнования семье погибшего и призвал "не спекулировать вокруг дела".

"Относительно заявлений некоторых партий и политиков о моей отставке, хочу сказать прямо – я не уйду в отставку до завершения расследования и выяснения всех обстоятельств этого случая. Было бы безответственно уходить сейчас, когда идет следствие и нужно мое участие как министра обороны", – заявил Носатый перед началом заседания правительства.

Он назвал произошедшее "досадным случаем" и подчеркнул, что расследование должно быть полным и прозрачным.

"Лица, которых признают виновными, будут наказаны по закону и военным правилам. (...) Я хочу узнать правду так же, как и каждый гражданин, чтобы такие трагедии не повторялись. Поэтому я не буду опираться на предположения и не буду делать спекулятивных заявлений", – сказал министр.

Премьер-министр Александру Мунтяну также прокомментировал инцидент и потребовал установить все обстоятельства трагедии.

"Случай в Кагуле – трагедия, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью. Важно установить все обстоятельства. Я уже обсудил ситуацию с господином Носатым и господином Чебаном, чтобы понять, где допустили ошибки и кто несет ответственность. Нам не нужны поспешные выводы – нам нужны правда и ответственность", – заявил премьер.

Напомним, что 10 мая полиция Кагула сообщила, что в местной воинской части призывник случайно ранил другого военнослужащего на глазах у подростка, который его посещал. Правоохранители утверждали, что мальчик впал в шок и умер от остановки сердца. Позже выяснили, что пуля, которая ранила призывника, сначала прошла сквозь тело подростка. Раненому призывнику оказали помощь и его жизни ничего не угрожает.

Оппозиция в Молдове считает, что министр обороны Анатолий Носатый должен покинуть пост в связи с трагическим инцидентом.

10 мая министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил об отставке с должности после инцидентов с заблудившимися дронами, и одновременно упрекнул премьера страны за "политические игры".