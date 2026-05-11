Опозиція у Молдові хоче відставки міністра оборони через загибель підлітка у військовій частині

Опозиція у Молдові вважає, що міністр оборони Анатолій Носатий має залишити посаду у зв’язку з трагічним інцидентом у військовій частині, де загинув підліток.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався 10 травня у військовій частині в Кагулі. 16-річний хлопець прийшов у гості до старшого знайомого, що проходить строкову службу. Коли він перебував у кімнаті, побратим строковика навіщось натиснув на курок своєї зброї, що закінчилось реальним пострілом. Підліток отримав наскрізне поранення і помер, призовник також отримав поранення.

Генпрокуратура Молдови порушила кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що неумисно призвело до смерті людини. Призовнику, який натиснув на курок, загрожує до 7 років в’язниці. Також анонсували перевірку дій керівництва частини, зокрема відповідальних за видачу зброї, інструктаж і дотримання статуту.

Опозиція у зв’язку з інцидентом вимагає відставки міністра оборони Анатолія Носатого – з таким закликом виступили проросійська "Партія соціалістів" Ігоря Додона, "Наша партія" і "Партія розвитку та об’єднання Молдови", що входить до блоку "Альтернатива".

Соціалісти заявили, що випадок свідчить про "розкладання дисципліни та відсутність елементарного контролю" у лавах армії та свідчить про "некомпетентність і халатність керівництва Міністерства оборони".

У "Нашій партії" на додачу закликали до парламентського розслідування не лише цього, а й інших серйозних випадків в армії.

В уряді висловили співчуття родині загиблого хлопця та обіцяють ретельне розслідування. "Ми розуміємо емоції та стурбованість суспільства… Якщо розслідування встановить порушення чи безвідповідальність, усі винні отримають рішучі наслідки", – зазначили у заяві.

У грудні 2025 року у Фінляндії під час військових навчань загинув призовник.

10 травня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про відставку з посади після інцидентів із заблукалими дронами, та водночас дорікнув прем’єрці країни за "політичні ігри"