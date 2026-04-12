У німецьких містах протестували проти правого екстремізму

Кілька тисяч людей у суботу, 11 квітня, вийшли на вулиці низки німецьких міст із вимогою до Федерального конституційного суду Німеччини запровадити перевірки ультраправих партій, за результатами яких їхня діяльність може бути заборонена.

Акції цього дня планувалися в Берліні, Гамбурзі, Ганновері, Дюссельдорфі, Майнці, Магдебурзі, Мюнхені, Потсдамі, Саарбрюкені, Шверіні та Штутгарті. Однак явка на них виявилася скромною: за даними поліції, у Мюнхені на демонстрації вийшли не більше двох тисяч осіб, у Берліні – близько тисячі, у Потсдамі – 800 осіб. Правоохоронці заявили, що загалом акції мали мирний характер.

Демонстрації пройшли в рамках кампанії Prüf, яка висуває вимогу переглянути діяльність партій, класифікованих Федеральним відомством з охорони конституції (BfV) як "підозрювані" у правому екстремізмі або "однозначно правоекстремістські". Назва перекладається з німецької як "перевір", а організатори кампанії представляють це слово як абревіатуру з розшифровкою Prüfung Rettet Übrigens Freiheit, що означає "Перевірка, до речі, рятує свободу".

Запит на перевірку партій на можливе порушення Основного закону ФРН, за задумом Prüf, зможуть складати Бундестаг, Бундесрат або федеральний уряд.

За даними поліції Магдебурга, де також планувалися акції Prüf, близько 650 осіб вийшли на п’ять демонстрацій проти ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", яка того ж дня розпочала з’їзд у місті. Зокрема, перед будівлею, де проходив захід, зібралися люди з транспарантами з написами проти расизму та за заборону партії, а також з веселковими прапорами.

"АдН" "з гумором" ставиться до таких демонстрацій, заявив Ульріх Зіґмунд, головний кандидат партії на виборах до ландтагу Саксонії-Ангальт. За його словами, завданням дводенного з’їзду "АдН" є затвердження програми до виборів 6 вересня. За підсумками цього голосування політична сила має намір отримати абсолютну більшість і вперше сформувати уряд однієї з 16 федеральних земель країни.

