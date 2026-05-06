У Німеччині проводять великий рейд проти правоекстремістських молодіжних груп

У Німеччині з раннього ранку 6 травня почали масштабний рейд проти двох праворадикальних молодіжних організацій.

Про це з посиланням на свою інформацію повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Від ранку середи федеральна прокуратура і федеральна кримінальна поліція проводять масштабний рейд, спрямований проти членів праворадикальних груп Deutsche Jugend Voran (DJV) та Jung und Stark (JS). Обшуки охоплюють 50 місць у 12 німецьких землях, здебільшого у Північному Рейні-Вестфалії, Саксонії та Берліні.

У фокусі уваги опинились 36 ймовірних членів цих організацій, серед яких і неповнолітні. Наймолодшому – 16 років.

Рейди стали новим етапом розслідування, що триває вже деякий час. Правоохоронці сподіваються отримати більше інформації про організаційну структуру обох груп.

DJV та JS позиціюють себе як частина ультраправого молодіжного руху. Їхня риторика спрямована проти іммігрантів, "ліваків", представників квір-спільноти; також вони заявляють, що "ведуть полювання на педофілів".

Групи опинилися під посиленою увагою після перших агресивних дій під час масових заходів.

Минулого року кримінальна поліція Берліна виконала з півдесятка обшуків у можливих членів DJV, а лідера групи засудили до кількох років в’язниці за погрози та напади з обтяжувальними обставинами.

Нагадаємо, у квітні в Німеччині пройшли протести з вимогою перевірок ультраправих партій, за результатами яких їхня діяльність може бути заборонена.

У березні в Німеччині почався процес над імовірними членами праворадикальної терористичної групи, наймолодшим серед яких – 15 років.