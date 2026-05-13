Навроцький: агресія проти України – це "не ізольований конфлікт", а "прямий виклик" з боку РФ

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що війна Росії проти України є прямим викликом всьому євроатлантичному порядку.

Про це він заявив на відкритті саміту "Бухарестської дев'ятки" у Бухаресті, передає "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Навроцький зазначив, що коли формат "Бухарестської дев'ятки" був започаткований, "дехто вважав, що ми б’ємо на сполох занадто голосно".

"Ми попереджали, що ревізіонізм Росії не є тимчасовим; ми попереджали, що імперське мислення повернулося до Європи і що стримування не може існувати лише на папері. Сьогодні ніхто не може сказати, що його не попереджали", – сказав він.

Він зазначив, що триваюча агресія Росії проти України "не є ізольованим конфліктом", а скоріше "прямим викликом усьому євроатлантичному безпековому порядку".

Навроцький заявив, що саміт в Анкарі повинен надіслати чіткий сигнал про те, що "НАТО є єдиним, НАТО готовий, і НАТО захищатиме кожен сантиметр території союзників".

"Тому саміт в Анкарі повинен зміцнити позиції НАТО щодо передової оборони та продемонструвати, що альянс володіє як політичною волею, так і військовими можливостями, необхідними для стримування агресії на кожній частині території союзників", – заявив Навроцький.

Президент Польщі завершив свою промову сильними словами підтримки України.

"Не повинно бути жодних сумнівів щодо того, хто розпочав цю жорстоку війну. Ми також маємо повністю усвідомлювати роль Білорусі, яка продовжує підтримувати військові дії Росії та дозволяє здійснювати з її території ворожі гібридні операції проти союзників і партнерів НАТО", – зазначив Навроцький.

"Ми маємо спільно забезпечити, щоб у разі досягнення миру на схід від наших кордонів він був справедливим. Народи, представлені в цій залі, розуміють, мабуть, краще за будь-кого, ціну самозаспокоєння. Ми знаємо, що відбувається, коли агресію недооцінюють і коли демократичні народи вагаються", – додав він.

"Бухарестська дев’ятка" заснована у 2015 році як формат співпраці у безпековій сфері. До її складу входять Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Латвія, Литва та Естонія. У межах цього формату проводяться зустрічі на рівні лідерів, міністрів закордонних справ та оборони.

На саміті очікують і президента Володимира Зеленського.

