Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что война России против Украины – это прямой вызов всему евроатлантическому порядку.

Об этом он заявил на открытии саммита "Бухарестской девятки" в Бухаресте, передает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Навроцкий отметил, что когда формат "Бухарестской девятки" был основан, "некоторые считали, что мы бьем тревогу слишком громко".

"Мы предупреждали, что ревизионизм России не является временным; мы предупреждали, что имперское мышление вернулось в Европу и что сдерживание не может существовать только на бумаге. Сегодня никто не может сказать, что его не предупреждали", – сказал он.

Он отметил, что продолжающаяся агрессия России против Украины "не является изолированным конфликтом", а скорее "прямым вызовом всему евроатлантическому порядку безопасности".

Навроцкий заявил, что саммит в Анкаре должен послать четкий сигнал о том, что "НАТО един, НАТО готов, и НАТО будет защищать каждый сантиметр территории союзников".

"Поэтому саммит в Анкаре должен укрепить позиции НАТО по передовой обороне и продемонстрировать, что Альянс обладает как политической волей, так и военными возможностями, необходимыми для сдерживания агрессии на каждой части территории союзников", – заявил Навроцкий.

Президент Польши завершил свою речь сильными словами поддержки Украины.

"Не должно быть никаких сомнений в том, кто начал эту жестокую войну. Мы также должны полностью осознавать роль Беларуси, которая продолжает поддерживать военные действия России и позволяет осуществлять с ее территории враждебные гибридные операции против союзников и партнеров НАТО", – отметил Навроцкий.

"Мы должны совместно обеспечить, чтобы в случае достижения мира к востоку от наших границ он был справедливым. Народы, представленные в этом зале, понимают, пожалуй, лучше любого, цену самоуспокоения. Мы знаем, что происходит, когда агрессию недооценивают и когда демократические народы колеблются", – добавил он.

"Бухарестская девятка" основана в 2015 году как формат сотрудничества в сфере безопасности. В ее состав входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В рамках этого формата проводятся встречи на уровне лидеров, министров иностранных дел и обороны.

На саммите ожидают и президента Владимира Зеленского.

Как сообщалось, Румыния призывает перегруппировать силы, чтобы защитить восточный фланг ЕС от российских дронов.