Німецькі солдати зазнали нападу та отримали поранення в Нідерландах

У Нідерландах невідомі напали на двох німецьких солдатів з командування НАТО в Брунсумі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Обох було ображено словесно та фізично, повідомив представник Міністерства оборони Німеччини в Берліні.

Вони отримали легкі поранення, але в іншому є цілими та неушкодженими. Випадок був описаний як "інцидент, пов'язаний із безпекою".

Можливі мотиви нападу все ще розслідуються. До розслідування залучено також нідерландську військову поліцію. Слідчі також перевіряють повідомлення про те, що група нападників вигукувала антинатовські гасла та була в масках.

Командування НАТО в Брунсумі є оперативним штабом ("Об'єднане командування збройних сил Альянсу"). Воно відповідає за оборону Центральної Європи – від Атлантики до східного кордону альянсу.

