Немецкие солдаты подверглись нападению и получили ранения в Нидерландах

В Нидерландах неизвестные напали на двух немецких солдат из командования НАТО в Брунсуме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Оба были оскорблены словесно и физически, сообщил представитель Министерства обороны Германии в Берлине.

Они получили легкие ранения, но в остальном являются целыми и невредимыми. Случившееся было описано как "инцидент, связанный с безопасностью".

Возможные мотивы нападения все еще расследуются. К расследованию привлечена также нидерландская военная полиция. Следователи также проверяют сообщения о том, что группа нападавших выкрикивала антинатовские лозунги и была в масках.

Командование НАТО в Брунсуме является оперативным штабом ("Объединенное командование вооруженных сил Альянса"). Оно отвечает за оборону Центральной Европы – от Атлантики до восточной границы Альянса.

