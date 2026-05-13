Немецкие солдаты подверглись нападению и получили ранения в Нидерландах

Новости — Среда, 13 мая 2026, 13:47 — Иванна Костина

В Нидерландах неизвестные напали на двух немецких солдат из командования НАТО в Брунсуме.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Оба были оскорблены словесно и физически, сообщил представитель Министерства обороны Германии в Берлине.

Они получили легкие ранения, но в остальном являются целыми и невредимыми. Случившееся было описано как "инцидент, связанный с безопасностью".

Возможные мотивы нападения все еще расследуются. К расследованию привлечена также нидерландская военная полиция. Следователи также проверяют сообщения о том, что группа нападавших выкрикивала антинатовские лозунги и была в масках.

Командование НАТО в Брунсуме является оперативным штабом ("Объединенное командование вооруженных сил Альянса"). Оно отвечает за оборону Центральной Европы – от Атлантики до восточной границы Альянса.

Напомним, в 2024 году двух военнослужащих 152-го пехотного полка в городе Кольмар на востоке Франции уволили из армии после того, как их осудили за нападение на гомофобной почве.

В 2023 году турецкие киприоты избили группу миротворцев ООН, которые пытались помешать строительству дороги через буферную зону, отделяющую непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра от остальной части острова.

