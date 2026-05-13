Британський регулятор наклав штраф на форум, пов’язаний із самогубствами

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom оштрафував оператора онлайн-форуму, присвяченого самогубствам, на 950 тисяч фунтів (близько $1,28 млн).

Про це йдеться в офіційній заяві, передає "Європейська правда".

Ofcom заявив, що не буде називати назву форуму чи його провайдера через характер розміщеного там матеріалу. Регулятор зазначив, що ця служба пов'язана з понад 130 смертями у Великій Британії.

Наглядовий орган заявив, що форум містив контент, який заохочує або сприяє самогубству, що є кримінальним злочином у Великій Британії. Зокрема, як зазначається, там були інструкції з докладним описом методів та дискусії, які могли б підштовхнути вразливих користувачів.

"Це значний штраф для форуму про самогубства, відомого тим, що експлуатує найвразливіших членів суспільства", – сказала директорка Ofcom з питань правозастосування Сюзанна Кейтер.

Вона зазначила, що зміни, внесені провайдером для обмеження доступу з Великої Британії, були недостатніми. Ofcom заявив, що доступ до сайту все ще можна отримати без використання віртуальної приватної мережі, а обмеження застосовуються не послідовно.

Ofcom зазначив, що його розслідування, проведене в період з березня 2025 року по квітень 2026 року, виявило, що незаконний контент, пов’язаний із самогубством, був присутній протягом усього часу.

Регулюючий орган заявив, що провайдер не провів належну оцінку ризиків, не впровадив ефективних систем для запобігання доступу до незаконного контенту та не видалив його вчасно.

Тепер, провайдер, що базується за межами Великої Британії, має 10 робочих днів для виконання вимог Ofcom.

Після цього Ofcom готується звернутися до суду з проханням видати судову ухвалу, яка може зобов’язати інтернет-провайдерів заблокувати доступ до форуму у Великій Британії, якщо порушення триватимуть.

Наприкінці квітня Ofcom повідомив про початок розслідування щодо Telegram після виявлення фактів того, що на платформі поширювалися матеріали про сексуальне насильство над дітьми.

Цього року британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.