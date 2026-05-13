Британский регулятор наложил штраф на форум, связанный с самоубийствами

Британский регулятор в сфере коммуникаций Ofcom оштрафовал оператора онлайн-форума, посвященного самоубийствам, на 950 тысяч фунтов (около 1,28 млн долларов).

Ofcom заявил, что не будет называть название форума или его провайдера из-за характера размещенного там материала. Регулятор отметил, что эта служба связана с более чем 130 смертями в Великобритании.

Надзорный орган заявил, что форум содержал контент, который поощряет или способствует самоубийству, что является уголовным преступлением в Великобритании. В частности, как отмечается, там были инструкции с подробным описанием методов и дискуссии, которые могли бы подтолкнуть уязвимых пользователей.

"Это значительный штраф для форума о самоубийствах, известного тем, что эксплуатирует самых уязвимых членов общества", – сказала директор Ofcom по вопросам правоприменения Сюзанна Кейтер.

Она отметила, что изменения, внесенные провайдером для ограничения доступа из Великобритании, были недостаточными. Ofcom заявил, что доступ к сайту все еще можно получить без использования виртуальной частной сети, а ограничения применяются не последовательно.

Ofcom отметил, что его расследование, проведенное в период с марта 2025 года по апрель 2026 года, выявило, что незаконный контент, связанный с самоубийством, присутствовал в течение всего времени.

Регулирующий орган заявил, что провайдер не провел надлежащую оценку рисков, не внедрил эффективных систем для предотвращения доступа к незаконному контенту и не удалил его своевременно.

Теперь у провайдера, базирующегося за пределами Великобритании, есть 10 рабочих дней на выполнение требований Ofcom.

После этого Ofcom готовится обратиться в суд с просьбой вынести судебное постановление, которое может обязать интернет-провайдеров заблокировать доступ к форуму в Великобритании, если нарушения будут продолжаться.

В конце апреля Ofcom сообщил о начале расследования в отношении Telegram после выявления фактов распространения на платформе материалов о сексуальном насилии над детьми.

В этом году британский регулятор Ofcom также начал расследование в отношении платформы X Илона Маска из-за изображений детей сексуального характера.