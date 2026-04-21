У Британії розслідують Telegram у справі про сексуальне насильство над дітьми

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom повідомив про початок розслідування щодо месенджера Telegram після виявлення фактів того, що на платформі поширювалися матеріали про сексуальне насильство над дітьми.

У Ofcom заявили про отримання доказів від Канадського центру захисту дітей щодо ймовірного поширення матеріалів про сексуальне насильство над дітьми в Telegram. З огляду на це, регулятор проводить власне розслідування щодо месенджера.

Наглядовий орган також заявив, що також розпочав розслідування щодо вебсайтів Teen Chat та Chat Avenue, щоб з'ясувати, чи виконували вони обов'язки щодо запобігання ризику домагань до дітей на своїх платформах.

Ofcom заявив, що після взаємодії з компаніями він залишається незадоволеним рівнем захисту британських дітей від ризику насильства.

"Ці компанії повинні докласти більше зусиль для захисту дітей, інакше їм загрожують серйозні наслідки відповідно до Закону про безпеку в Інтернеті", – зазначила у своїй заяві директорка з питань правозастосування в Ofcom Сюзанна Кейтер.

Цього року британський регулятор Ofcom також розпочав розслідування щодо платформи X Ілона Маска через зображення дітей сексуального характеру.

Платформа X вже неодноразово опинялася у центрі розслідувань. 3 лютого Велика Британія розпочала розслідування проти компанії X та її чат-бота штучного інтелекту Grok через створення фейкових інтимних зображень дітей.

У лютому британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що уряд планує ухвалити законодавство, яке б регулювало доступ до соціальних мереж для дітей та використання чат-ботів зі штучним інтелектом, протягом кількох місяців.