У Британії розслідують X Маска через порнографічний контент, створений ШІ

Британський регулятор у сфері комунікацій Ofcom розслідує, чи не порушує соцмережа X Закон про безпеку в Інтернеті, після низки повідомлень про те, що чат-бот Grok, оснащений штучним інтелектом, генерував зображення дітей сексуального характеру.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Представник Ofcom заявив, що регулятор зв'язався з X і xAI, компанією американського мільярдера Ілона Маска, "щоб зрозуміти, які кроки вони вжили для виконання своїх юридичних обов'язків щодо захисту користувачів у Великій Британії".

Ofcom також зв'язався з X щодо випадків, коли Grok використовувався для генерування зображень оголених жінок без їхньої згоди.

"На основі їхньої відповіді ми проведемо швидку оцінку, щоб визначити, чи є потенційні проблеми з дотриманням вимог, які потребують розслідування", – сказав представник.

Команда безпеки X, своєю чергою, заявила, що платформа "вживає заходів проти незаконного контенту на X, включно із матеріалами про сексуальне насильство над дітьми (CSAM), видаляючи його, назавжди блокуючи акаунти та співпрацюючи з місцевими органами влади та правоохоронними органами, якщо це необхідно".

"Будь-хто, хто використовує або спонукає Grok до створення незаконного контенту, зазнає таких самих наслідків, як і ті, хто завантажує незаконний контент", – додали у заяві.

Нещодавно писали, що французький парламент 19 січня розпочне дебати щодо законопроєкту про заборону онлайн-платформам надавати будь-які "послуги соціальних мереж неповнолітнім віком до 15 років" з 1 вересня 2026 року.

Законопроєкт був внесений депутатами, переважно з партії президента Емманюеля Макрона, 18 листопада.

Раніше Макрон підтримував заборону соціальних мереж для дітей до 15 років і зазначав, що документ може бути розглянутий парламентом "вже у січні".

Ініціатива набула актуальності на тлі трагічної історії 15-річного Клемента з північно-західного регіону Бретань, який у 2024 році наклав на себе руки, стрибнувши з мосту.

Мати підлітка у грудні 2025 року подала позов проти кількох великих соцмереж, включно з TikTok та Meta, звинувачуючи їхні алгоритми у поширенні контенту, який призвів до смерті сина.