У Польщі лідер ультраправих захищає депутата, який порівняв Ізраїль з Третім Рейхом

Лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" Кшиштоф Босак виступив на захист депутата-однопартійця Конрада Берковича, який приніс у Сейм прапор Ізраїлю з нацистською свастикою.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Onet.

Поведінка Берковича викликала обурення в польському парламенті. Спікер Сейму Влодзімеж Чажастий оголосив про намір подати клопотання про фінансове покарання депутата – зменшення його зарплати вдвічі протягом трьох місяців.

Лідер "Конфедерації" заявив, що таке покарання є "абсолютно неадекватним", а вчинок Берковича назвав "критикою воєнних злочинів Ізраїлю".

"Я взагалі не впевнений, чи слід застосовувати покарання. Депутата не слід карати за власні висловлювання, за виконання свого депутатського мандата. Він розкритикував Ізраїль. Форма є форма", – заявив Босак.

Політик заперечив, що цей крок означав прославляння нацизму. За його словами, символи свастики були використані для критики дій Ізраїлю з використанням посилань на історію, що не є забороненим.

"Депутат Беркович готовий заплатити ціну за просування своїх поглядів. Зведення цього до символу свастики, а не до суті справи, є абсурдним", – підсумував Босак.

Нагадаємо, скандал спричинило те, що Конрад Беркович, політик "Конфедерації", з'явився у вівторок у Сеймі з прапором Ізраїлю, на якому замість зірки Давида в центрі був нацистський символ Третього Рейху – свастика.

"Ізраїль – це новий Третій Рейх, і його прапор повинен виглядати саме так", – сказав Беркович.

Посол США в Польщі Томас Роуз різко розкритикував депутата, назвавши його вчинок "ганьбою".

Нагадаємо, скандальний польський євродепутат та голова партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун підписав книгу співчуття за загиблим внаслідок авіаудару США та Ізраїлю верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, за що його розкритикував посол США в Польщі Томас Роуз.

Нещодавно Європейський парламент проголосував за позбавлення імунітету Гжегожа Брауна за знищення прапорів України та ЄС, а також за заперечення Голокосту.