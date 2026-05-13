Финской полиции пришлось вмешаться из-за флага со свастикой на доме

Финская полиция вмешалась после сообщения о флаге со свастикой во дворе частной усадьбы, владельцу грозит следствие.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

На юго-западе Финляндии полиция сняла с флагштока нацистский флаг во дворе частной усадьбы в городе Лапеенранта после многочисленных жалоб свидетелей и изъяла его для расследования.

Сейчас выясняют, есть ли основания для производства – формально флаг не подпадает под четкие запреты и был размещен на частной территории, однако в то же время был виден с улицы и может трактоваться как месседж, направленный против группы по национальному признаку, пояснили в полиции.

С владельцем флага еще не общались.

Напомним, в Британии в марте кандидат ультраправых в парламент снялся с гонки из-за нацистского приветствия.

В Сейме Польши вызвал скандал депутат от ультраправых, который принес в здание флаг Израиля с нацистской свастикой.