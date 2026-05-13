Сыну кронпринцессы Норвегии повторно отказали в выходе из-под стражи с электронным браслетом

Апелляционный суд в Норвегии подтвердил решение суда низшей инстанции, который отказался изменить меру пресечения сыну кронпринцессы Норвегии с содержания под стражей на электронный браслет.

Об этом сообщает NRK, пишет "Европейская правда".

Апелляционный суд отклонил апелляцию Мариуса Борга Хойби, сына кронпринцессы Норвегии Метте Марит, по изменению меры пресечения по делу, в котором его обвиняют в изнасиловании четырех женщин, а также в домашнем насилии и других преступлениях.

Хойби подавал ходатайство о том, чтобы он продолжил отбывать назначенный ему срок пребывания под стражей с электронным браслетом, в доме кронпринца и кронпринцессы.

Окружной суд Осло, а вслед за ним и апелляционный суд отклонили просьбу. Суд аргументирует это тем, что есть значительные риски рецидивных поступков, указывая, в частности, на то, что Хойби уже нарушал судебное предписание-запрет относительно попыток общения с пострадавшей.

Поэтому сын кронпринцессы продолжит оставаться в тюрьме до оглашения приговора в Окружном суде Осло, который должен состояться 15 июня.

Прокуроры требуют для Хойби более семи лет заключения.

Как известно, это дело вместе с фактами общения кронпринцессы с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном стало значительным репутационным ударом для королевской семьи.

