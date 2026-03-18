Прокурори в Норвегії вимагають понад сім років ув’язнення для сина кронпринцеси

Норвезькі прокурори вважають, що сина кронпринцеси Маріуса Борга Хойбі потрібно засудити до понад семи років тюремного ув’язнення за звинуваченнями у зґвалтуванні чотирьох жінок, а також у домашньому насильстві та інших злочинах.

Про це заявив у середу, 18 березня, головний прокурор Стурла Генріксбое, передає NRK, пише "Європейська правда".

Як зазначається, на початку судового процесу Хойбі визнав свою провину за звинуваченнями, що передбачають менш суворі покарання, зокрема за непристойну сексуальну поведінку, перевищення швидкості та водіння без дійсного водійського посвідчення.

Генріксбое заявив суду, що до Хойбі слід ставитися як до будь-якого іншого норвежця, і він не повинен зазнавати ані суворішого, ані м'якшого покарання за те, що є членом найвідомішої родини країни.

Відтак він вважає, що син кронпринцеси має бути засуджений до семи років та семи місяців ув’язнення.

Маріус Борг Хойбі – це старший син кронпринцеси Метте-Маріт від її попередніх стосунків, до шлюбу з кронпринцом Гоконом.

Слідство щодо сина кронпринцеси триває понад рік. У серпні 2025 року йому висунули звинувачення у зґвалтуванні, домашньому насильстві, побитті та інших злочинах.

Нещодавно окремий скандал спалахнув довкола самої кронпринцеси – з опублікованих Мін’юстом США документів справи Епштейна стало відомо, що вона спілкувалась з ним у 2011–2014 роках та принаймні раз гостювала у нього кілька днів.

Принцеса опублікувала заяву, в якій зазначила, що шкодує про свою "недбалість". Вона також висловила своє співчуття та солідарність із жертвами злочинів, скоєних Епштейном.

Прем’єр Норвегії, коментуючи скандал, зазначив, що спілкування кронпринцеси з Епштейном було "поганим рішенням".

