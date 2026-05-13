У Молдову залетів один з дронів, якими РФ атакує Україну

Міністерство оборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни після повідомлень у соцмережах про дрон, який зафіксували на відео у Бєльцях – схожий на російський апарат типу "Шахед".

13 травня Міністерство оборони Молдови підтвердило, що апарат залетів у повітряний простір країни о 16:00 в районі українського Могилева-Подільського.

"О 16:05 місцеві мешканці помітили дрон над Бєльцями, він рухався у напрямку Унгенського району. О 16:19 безпілотник зафіксували системи спостереження Національної армії в районі села Лепушна Хинчештського району", – розповіли у Міноборони, додавши, що апарат продовжив рух південним курсом.

Тип апарата в офіційному повідомленні не вказують, проте зняті кадри вказують, що це БпЛА типу "Шахед".

Через інцидент тимчасово закривали повітряний простір над північчю Молдови.

Як відомо, вдень 13 травня Росія розпочала масовану атаку проти України, на цей час використовуються численні ударні БпЛА.

Це далеко не перший інцидент, коли російські безпілотники залітали у повітряний простір Молдови та Румунії і падали на території цих країн.

8 травня повітряний простір Молдови також закривали через невідомий дрон; у Румунії останній інцидент був на початку травня.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Молдова прагне отримати технології для боротьби з такими БпЛА, до того, як вони спричинять трагедії чи руйнування.