Повітряний простір Молдови закривали через невідомий дрон

Вранці 8 травня невідомий дрон порушив повітряний простір Молдови, що змусило владу тимчасово закрити повітряний простір над усією країною.

Про це повідомляє TV8, інформує "Європейська правда".

За даними Міністерства оборони, системи спостереження зафіксували безпілотник о 9:35. Апарат увійшов у повітряний простір країни через район села Валя-Пержей Тараклійського району.

О 9:49 патруль Прикордонної поліції підтвердив присутність дрона за характерним звуком.

Радари відстежили маршрут польоту через Чадир-Лунгу в напрямку села Московей Кагульського району, проте вже о 10:16 апарат зник з моніторів поблизу населеного пункту Ларга-Ноуе.

З міркувань безпеки влада тимчасово закрила повітряний простір країни з 9:55 до 10:08. Наразі обмеження залишаються в силі лише для південних районів країни.

Влада зазначила, що перебуває в контакті з національними органами та фахівцями з сусідніх країн задля забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, 3 квітня у Міністерстві оборони заявили, що у повітряному просторі Молдови помітили "Шахед".

Крім того, 30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Після цього МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.