Президентка Молдови розповіла про кроки щодо захисту від ворожих дронів

Молдова прагне отримати технології, здатні перехоплювати та знищувати ворожі безпілотники, які порушують повітряний простір країни, до того, як вони спричинять трагедії чи руйнування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила молдовська президентка Мая Санду, яку цитує Radio Moldova.

При цьому Санду визнала, що наразі країна не має необхідних можливостей для цього.

Інвестиції в національну безпеку є надзвичайно важливими з огляду на нинішні регіональні виклики, зокрема прольоти та падіння дронів на території країни, підкреслила вона.

"Якщо на тебе впаде дрон, більше нічого не має значення", – заявила Санду.

Щоб адаптуватися до нових реалій, Молдова співпрацює з іноземними партнерами, навчаючись на досвіді України.

Говорячи про джерела фінансування на оборону, президентка зазначила, що значна частина систем, які були придбані до цього часу, була куплена за фінансової підтримки зовнішніх партнерів у вигляді пожертв, за що Молдова вдячна. Проте вона наголосила, що держава має інвестувати й кошти з власного бюджету, щоб забезпечити захист населення.

"Нерозумно не вкладати гроші у власний захист, адже не можна радіти пенсії, не можна радіти виплатам соціальної допомоги чи іншим речам, якщо ти не в безпеці", – вказала Санду.

За її словами, безпека громадян залишається пріоритетом номер один, а процес модернізації оборони триватиме незалежно від зовнішнього тиску чи політичної риторики.

Нагадаємо, 3 квітня у Міністерстві оборони заявили, що у повітряному просторі Молдови помітили "Шахед".

Крім того, 30 березня ввечері служба повітряних операцій Національної армії Молдови виявила дрон типу "Шахед", який порушив повітряний простір країни. Дрон зник з радарів поблизу села Клішова Оргеївського району.

Після цього МЗС Молдови заявило про серйозне порушення суверенітету і територіальної цілісності країни.